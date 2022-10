So gehen Restaurants in Sachsen-Anhalt mit der Energiekrise um

Corona, Personalmangel, Energieschock, Inflation - Sachsen-Anhalts Restaurants schlittern von einer Krise in die nächste, einige schließen bereits. Währenddessen wagen andere trotz Krise einen Neustart. Wie kommt es dazu? Wir stellen zwei Betriebe vor.

Merseburg/Plötzkau/MZ - Die Frage überrascht Michael Blochwitz nicht: Ob es nicht zu riskant ist, mitten in der Energiekrise, nach zwei Pandemiejahren und angesichts der Inflation ein neues Restaurant zu eröffnen? In einer Zeit, in der viele Traditionsgaststätten schließen? „Ich verstehe jeden, der aufgibt“, sagt der Gastronom. Aber für ihn sei das keine Option. Er betont: „Ich bin nicht naiv.“ Einfach ignorieren kann Blochwitz die Herausforderungen der Branche natürlich nicht – aber er hat eine Überlebensstrategie.