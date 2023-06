Die Gewinner beim Wettbewerb „Kulinarische Sterne“ in Sachsen-Anhalt stehen fest. Besonders viele Sieger kommen aus dem Harz. Eine weitere Auszeichnung geht an einen Rotkäppchen-Sekt aus Freyburg.

Magdeburg (vs) - Cremiges Karamell aus Eilsleben, ein Bio-Camembert aus Gardelegen oder Schafsmilcheis aus Magdeburg: Sachsen-Anhalts Spezialitäten sind so vielfältig wie das Land selbst. Bereits zum siebten Mal sind im Wettbewerb "Kulinarisches Sachsen-Anhalt" die besten und ausgefallensten Produkte aus der Region ausgezeichnet worden. Besonders viele Preise gingen dabei in den Harz.

Eine fünfköpfige Jury bewertete die insgesamt 120 Produkte aus 77 Unternehmen auf Aussehen, Geschmack, Aroma und die Vermarktungsstrategie.

Gleich vier der insgesamt 18 Auszeichnungen gehen an Unternehmen aus der Harzer Region.

Produkte aus dem Harz beim Wettbewerb "Kulinarisches Sachsen-Anhalt" besonders beliebt

So gewinnt die Agrargenossenschaft Hedersleben mit ihrem Hanföl den Preis in der Kategorie Gewürze und Öle. Das leicht nussige, kräftige Hanföl mit besonderer Reinheit konnte die Jury überzeugen, heißt es in der Pressemitteilung der AgrarMarketing Gesellschaft Sachsen-Anhalt.

Als den besten Honig in Sachsen-Anhalt wurde der Spätsommerblüten-Honig aus dem Harz der Erlebnis- und Wanderimkerei Enrico Kretschmar in Osterwieck, Ortsteil Hessen, ausgezeichnet.

Weiterhin dürfen sich gleich zwei Unternehmen aus Wernigerode über eine Auszeichnung freuen: So produziert nach Jury-Urteil der Landwirtschaftsbetrieb Dr. Bosse Traditionsobst mit seinem Bio-Birnensaft das beste alkoholfreie Getränk in Sachsen-Anhalt.

In der Kategorie Brotaufstrich konnte die harzernussliebe Schoko-Nuss-Creme von Conditorei und Café Wiecker das Rennen für sich gewinnen.

Vielfalt in Sachsen-Anhalt und seinen Produkten - die Sieger im Überblick

Qualitativ hochwertige Leckereien direkt vor der Haustür: Sachsen-Anhalt bietet eine Vielfalt an regionalen Produkten, die Jahr für Jahr mit den Kulinarischen Sternen ausgezeichnet werden.

Der Wettbewerb "Kulinarisches Sachsen-Anhalt" ist eine Veranstaltung vom Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt.

Insbesondere qualitativ hochwertige Regionalprodukte sollen durch den Wettbewerb bekannter werden.

Hier sehen Sie alle Unternehmen mit ihren Siegerprodukten auf einen Blick:

Backwaren: Die Quarktorte der Bäcker Lampe GmbH & Co. KG aus Halle

Bier: Das Böllerberger Kellerbier Hell der Lebenshilfe e.V. Halle

Brot: Die Sauerteigkruste der Bäckerei & Konditorei Ebenrecht in Petersberg Ortsteil Teicha

Feinkost und Konserven: Die Steudener Senfsoße vom Hühnerhof Steuden in Teutschenthal Ortsteil Steuden

Fleisch- und Wurstwaren, gegart: Die Schmorwurst vom Jungschaf vom Hof an der Eiche in Belsdorf

Fleisch- und Wurstwaren, gereift: Die Salami mit Entenfleisch von Fläminger Entenspezialitäten inZerbst Ortsteil Reuden Süd

Kaffee: Der Kaffee Kolumbien Finca Villa Betulia - Geisha neutral aus der Kaffeerösterei Hannemann in Köthen

Molkereiprodukte: Der Bio-Camembert de Altmarque von Bauer Freigeist in Gardelegen Ortsteil Wiepke

Spezialitäten: Das Schafsmilcheis DomKristall von der Eismanufaktur Guse in Magdeburg

Spirituosen: Der Gin No. 2 vom Obsthof Müller in Querfurt

Süßwaren und Snacks: Das cremige Karamell Salty Sin von Gonzo's in Eilsleben

Tee: Der Kaffeetee Cascara aus der Kaffeerösterei Roy in Halle

Wein und Sekt: Der Wein Auxerrois vom Landesweingut Kloster Pforte in Naumburg Ortsteil Bad Kösen

Sonderkategorie "Nationaler Markt": Der Rotkäppchen 1856 Weißburgunder Extra Trocken von der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH in Freyburg Burgenlandkreis.