Geld von der Stadt Zerbst geklaut: Plötzliche Wendung vor Gericht

Strafrichter Christian Vettermann hat eine ehemalige Mitarbeiterin der Stadt Zerbst zu einer Geldstrafe verurteilt. Die 48-Jährige hat 2021 aufgrund von Geldsorgen in die städtische Kasse gegriffen.

Die Angeklagte Anett R. (l.) mit ihrer Strafverteidigerin Nadine Kanis vorm Prozessauftakt am Zerbster Amtsgericht.

Zerbst - Reumütig und ohne Wenn und Aber räumte Anett R. gestern bei der Hauptverhandlung am Zerbster Amtsgericht ein, im April 2021 rund 3000 Euro aus der Bargeldkasse der Stadt genommen zu haben. Diese Summe hatte sie nicht wie jeden Abend in der Volksbank Zerbst auf das städtische Konto überwiesen, sondern in die eigene Tasche gesteckt.