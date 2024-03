Aus der Asservatenkammer im Polizeirevier Salzlandkreis sind im Frühjahr 2023 exakt 13.016,46 Euro spurlos verschwunden. Doch woher stammt das Bargeld? Und warum fressen Ratten in New Orleans Marihuana?

Geldklau im Polizeirevier in Sachsen-Anhalt: Woher stammen die 13.000 Euro?

Magdeburg - Das Innenministerium teilte auf Volksstimme-Anfrage mit, das entwendete Geld stehe im Zusammenhang mit zwei Ermittlungsverfahren, bei denen es um Diebstahlsdelikte gegangen sei. Ein Teilbetrag sei am 15. November 2022 in Halle bei einer tatverdächtigen Person sichergestellt worden. Es habe aus einem Einbruch am Tag zuvor gestammt.