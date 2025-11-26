Neben dem Supermond erwartet Sachsen-Anhalt im Dezember noch ein weiteres Himmelsspektakel: Die Geminiden. Bis zu 150 Sternschnuppen werden dann pro Stunde sichtbar. Wann sie zu sehen sein werden.

Im Dezember zieht mit den Geminiden ein Sternschnuppenregen über Sachsen-Anhalt hinweg. Bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde können dann sichtbar sein.

Magdeburg/Halle (Saale). – Zum Jahresende können sich Hobby-Astronomen noch einmal über ein besonderes Highlight freuen: Mit den Geminiden steht der wohl spektakulärste Sternschnuppenschauer des Jahres bevor. Wann die Geminiden in Sachsen-Anhalt sichtbar sind.

Lesen Sie auch: Supermond über Sachsen-Anhalt im Dezember: Wann er zu sehen ist

Was sind die Geminiden?

Bei den Geminiden handelt es sich um einen jährlich im Dezember auftretenden Meteorstrom. Die Geminiden bestehen aus einer kosmischen Staubwolke, die sich vermutlich aus winzigen Fragmenten des Asteroiden Phaethon zusammensetzt.

Auch interessant: So lange können Fans noch Sternschnuppen beobachten

Wenn die Erde auf ihrer Umlaufbahn auf diese Staubwolke trifft, verglühen diese Gesteinsteilchen in der Atmosphäre und ziehen dabei eine leuchtende Spur am Nachthimmel hinter sich her.

Die Meteore dringen dabei mit unglaublichen 35 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre ein – das sind 126.000 Kilometer pro Stunde. Mit dieser Geschwindigkeit würde man die Strecke von der Erde zum Mond in nur drei Stunden zurücklegen können.

Mehr zum Thema: So fotografieren sie die Geminiden

Der Name der Geminiden stammt von dem Sternbild Zwillinge (lateinisch: Gemini), da der Sternschnuppenschauer von der Erde aus betrachtet dort seinen Ausgangspunkt zu haben scheint.

Wann sind die Geminiden im Dezember sichtbar?

Die Erde durchquert den Meteorstrom im Zeitraum vom 7. bis 17. Dezember 2025. Die meisten Meteore werden in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember erwartet. In diesem Zeitraum werden stündlich bis zu 150 Sternschnuppen erwartet.

Dabei werden am Himmel je nach Witterung bestenfalls auch sehr helle Objekte zu erspähen sein, gemeinhin als Boliden oder Feuerkugeln bezeichnet.

Die günstigste Beobachtungszeit liegt zwischen 21 Uhr und 6 Uhr morgens.