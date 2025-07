Die obersten Richter des Landes in Naumburg kritisieren anlasslose geschlechtsneutrale Gerichtssprache. Was das Urteil bedeutet.

"Tattuende Person" statt Täter - Gericht schiebt dem Gendern in Urteilen einen Riegel vor

Wegweisendes Urteil in Sachsen-Anhalt

Anlassloses Gendern hat in Gerichtsurteilen nichts zu suchen, heißt es in einem aktuellen OLG-Beschluss.

Magdeburg. - In einer für Sachsen-Anhalts Justiz wegweisenden Entscheidung des Oberlandesgerichtes (OLG) Naumburg ist das anlasslose Gendern in Gerichtsurteilen ausdrücklich untersagt worden. In dem Beschluss (1 ORbs 133/25) kritisierten die obersten Richter des Landes ein Urteil des Amtsgerichtes Dessau zu einer Bußgeldsache.