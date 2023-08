Gewitterwarnung: DWD gibt Warnung für mehrere Landkreise heraus

Am Samstagabend drohen in mehreren Landkreisen in Sachsen-Anhalt schwere Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Amtliche Warnung veröffentlicht.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa - Der Deutsche Wetterdienst warnt für mehrere Landkreise in Sachsen-Anhalt vor schweren Gewittern am frühen Samstagabend. Örtlich kann es Blitzschlag geben. Vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Der DWD warnt in folgenden Landkreisen vor Gewittern der Stufe 2 von 4

Landkreis Harz, bis 21 Uhr

Landkreis Mansfeld-Süüdharz, bis 21 Uhr

Altmarkkreis Salzwedel, bis 21 Uhr

Kreis Stendal, bis 21 Uhr

Jerichower Land, bis 20.30 Uhr

Landkreis Wittenberg, bis 19.45 Uhr

Landkreis Börde, bis 19.45 Uhr

Landkreis Anhalt-Bitterfeld, bis 19 Uhr

Saalekreis, bis 18 Uhr

Burgenlandkreis, bis 18 Uhr

Achtung: Die Warnung des DWD kann je nach Entwicklung verlängert oder auf andere Landkreise ausgeweitet werden.

Tief „Arend“ sorgt in den kommenden Tagen in Sachsen-Anhalt zwar für warmes, aber auch gewitteranfälliges Wetter. Die feuchtwarmen Luftmassen könnten lokal immer wieder für Starkregen mit Hagel sorgen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Leipzig mit.

Dabei werde es teils schwülheiß, die neue Woche startet laut DWD mit Höchsttemperaturen von 31 Grad, im Harz von 27 Grad. Am Dienstag werde es sonnig bis stark bewölkt - Schauer und Gewitter stünden auf der Tagesordnung.

Mindestens bis zur Wochenmitte bleibe es erst einmal unbeständig, hieß es. Für das nächste Wochenende sehe es momentan nach einer Wetterberuhigung aus.