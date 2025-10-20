Der Rapserdfloh bedroht eine der wichtigsten Pflanzen, die Landwirte in Sachsen-Anhalt anbauen. Die Betroffenen kritisieren zu restriktive Regeln bei Pflanzenschutzmitteln.

Magdeburg. - Ein Blick auf die Zahlen reicht. Mit 123.000 Hektar Anbaufläche gehört Sachsen-Anhalt zu den wichtigsten Rapsproduzenten in Deutschland. Zwar steigerten die Landwirte die Erträge in diesem Jahr im Vergleich zu 2024 um 8,3 Prozent und ernteten 420.000 Tonnen der Ölpflanze.