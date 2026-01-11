Bei Sturmtief „Elli“ kam Sachsen-Anhalt am Freitag um das befürchtete Blitzeis herum. Doch nun droht neue Gefahr. Denn der nächste Wetterumschwung folgt. Der DWD warnt vor Glatteis.

Nach frostigen Temperaturen am Wochenende sorgt ein Wetterumschwung am Montag für Blitzeis-Gefahr in Sachsen-Anhalt.

Halle (Saale). – Der Deutsche Wetterdienst hat für Teile von Sachsen-Anhalt eine Vorwarnung vor gefährlichem Glatteis veröffentlicht. Ab Montagmittag könnte es in mehreren Landkreisen extrem rutschig werden.

Nachdem Sturmtief „Elli“ am Freitag nach Schnee und Schneeverwehungen auch extreme Minusgrade mit sich brachte, steht jetzt der nächste Wetterumschwung an. Wie der DWD mitteilt, wird es ab Montagmittag deutlich wärmer.

Erst strenger Frost in Sachsen-Anhalt - dann Regen

Das Problem dabei: Das neue Tief bringt nicht nur mildere Luft sondern auch neuen Niederschlag mit sich. Der könnte am Montagmorgen noch als Schnee fallen, dann aber in Regen übergehen. Und dort, wo der Regen auf gefrorenen Boden trifft, droht Glatteis.

Und der Boden wird gefroren sein: Von Sonntag 17 Uhr bis Montag 10 Uhr gilt für ganz Sachsen-Anhalt eine Amtliche Warnung vor strengem Frost mit Temperaturen von bis zu -20 Grad.

Zudem warnt der DWD in ganz Sachsen-Anhalt vor markanter Glätte von Montag, 12 Uhr, bis Dienstag, 0 Uhr.

Unwetterwarnung vor Glatteis in Sachsen-Anhalt

Der DWD hat eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis für folgende Regionen Sachsen-Anhalts herausgegeben:

Kreis Harz – Tiefland

Kreis Harz – Bergland (Oberharz)

Kreis Mansfeld-Südharz

Die Warnung gilt von Montag, 10 Uhr bis 22 Uhr.

DWD warnt vor Unwetter durch Glatteis in Sachsen-Anhalt

Im Tagesverlauf weitet sich die Glatteis-Gefahr in Sachsen-Anhalt weiter aus. Der DWD hat am Montagmorgen eine Vorabinformation veröffentlich und warnt vor Unwetter durch Glatteis in folgenden Regionen Sachsen-Anhalts:

Kreis Harz – Tiefland

Kreis Harz – Bergland (Oberharz)

Kreis Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Burgenlandkreis

Die Warnung gilt von Montag, 12 Uhr, bis Dienstag, 3 Uhr.

Bereits bei Sturmtief „Elli“ hatten die Meteorologen zunächst Blitzeis befürchtet. Letztlich hatte Sachsen-Anhalt hier Glück, dass die warme Luft, die für Regen auf gefrorenem Boden hätte sorgen können, es nicht bis nach Mitteldeutschland schaffte. Doch auch der teils starke Schneefall in Verbindung mit Sturm und Schneeverwehungen sorgte in vielen Teilen von Sachsen-Anhalt für große Probleme.

Deutliche Plusgrade in Sachsen-Anhalt - Winter macht Pause

Die Glatteis-Gefahr am Montag hat sich laut DWD spätestens am Dienstag erledigt. Weiter steigende Temperaturen werden dafür sorgen, dass Schnee und Eis durch den Regen wegtauen. Für die kommenden Tage rechnet der DWD in Sachsen-Anhalt mit deutlichen Plusgraden.