Bei Sturmtief „Elli“ am Freitag kam Sachsen-Anhalt um das befürchtete Blitzeis herum. Doch nun droht neue Gefahr. Denn der nächste Wetterumschwung folgt.

Nach frostigen Temperaturen am Wochenende sorgt ein Wetterumschwung am Montag für Blitzeis-Gefahr in Sachsen-Anhalt.

Halle (Saale). – Der Deutsche Wetterdienst hat für Teile von Sachsen-Anhalt eine Vorwarnung vor gefährlichem Glatteis veröffentlicht. Ab Montagmittag könnte es in mehreren Landkreisen extrem rutschig werden.

Nachdem Sturmtief „Elli“ am Freitag nach Schnee und Schneeverwehungen auch extreme Minusgrade mit sich brachte, steht jetzt der nächste Wetterumschwung an. Wie der DWD mitteilt, wird es ab Montagmittag deutlich wärmer.

Das Problem dabei: Das neue Tief bringt nicht nur mildere Luft sondern auch neuen Niederschlag mit sich. Der könnte am Montagmorgen noch als Schnee fallen, dann aber in Regen übergehen. Und dort, wo der Regen auf gefrorenen Boden trifft, droht Glatteis.

Für diese Landkreise in Sachsen-Anhalt gilt eine Vorabinformation Unwetter wegen Glatteis

Landkreis Harz – ab Montag 12 Uhr

– ab Montag 12 Uhr Saalekreis – ab Montag 12 Uhr

– ab Montag 12 Uhr Mansfeld-Südharz – ab Montag 12 Uhr

– ab Montag 12 Uhr Burgenlandkreis – ab Montag 12 Uhr

Bereits bei Sturmtief „Elli“ hatten die Meteorologen zunächst Blitzeis befürchtet. Letztlich hatte Sachsen-Anhalt hier Glück, dass die warme Luft, die für Regen auf gefrorenem Boden hätte sorgen können, es nicht bis nach Mitteldeutschland schaffte. Doch auch der teils starke Schneefall in Verbindung mit Sturm und Schneeverwehungen sorgte in vielen Teilen von Sachsen-Anhalt für große Probleme.

Deutliche Plusgrade in Sachsen-Anhalt - Winter macht Pause

Die Glatteis-Gefahr am Montag hat sich laut DWD spätestens am Dienstag erledigt. Weiter steigende Temperaturen werden dafür sorgen, dass Schnee und Eis durch den Regen wegtauen. Für die kommenden Tage rechnet der DWD in Sachsen-Anhalt mit deutlichen Plusgraden.