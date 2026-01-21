Aktuell findet in Berlin die Grüne Woche 2026 statt. Auf der Messe bekam eine besondere Eissorte vom Eisfvchs aus Halle nun einen Preis verliehen. Was die Jury an dem Eis begeisterte.

Bei der diesjährigen Grünen Woche in Berlin bekam der Eisfvchs aus Halle für eine ihrer Eissorten einen Preis verliehen.

Berlin. – Im Rahmen der aktuell stattfindenden Internationalen Grünen Woche 2026 in Berlin wurde zum zehnten Mal der Edeka-Regionalpreis für Sachsen-Anhalt vergeben.

Große Freude gab es dabei beim Eisfvchs (Eismanufactur TM Halle GmbH). Das Unternehmen aus Halle konnte die Jury mit seinem "Apple Crumble Eis" überzeugen.

Lesen Sie auch: Algen-Popcorn und Straußenbratwurst: Mit diesen Produkten präsentiert sich Sachsen-Anhalt

"Apple Crumble Eis" vom Eisfvchs erhält Preis auf der Grünen Woche

Laut der Jury konnte das "Apple Crumble Eis" nicht nur geschmacklich, sondern auch konzeptionell überzeugen. Das Eis verbinde cremiges Biskuit-Milcheis mit einem hausgekochten Apfel-Zimt-Variegatio (Zutat, die einen Marmor-Effekt erzeugt), das ausschließlich aus regionalen Produkten hergestellt werde. Knusprige Butterstreusel aus eigener Produktion aus regionaler Handarbeit würden das Produkt abrunden.

Lesen Sie auch: Das sind Halles Aushängeschilder bei der Grünen Woche

Das Ergebnis sei ein Eis, das "an klassische Backtraditionen erinnert und gleichzeitig zeigt, wie modern regionale Handwerkskunst interpretiert werden kann". Auch ein Unternehmen aus Naumburg und ein Unternehmen aus Laucha konnten mit ihren Produkten den Preis gewinnen.

Auch interessant: Zurück auf der „Grünen Woche“: Was der Saalekreis in Berlin erreichen will

Preis soll helfen, Arbeitsplätze zu sichern

Mit dem Sieg erhalten die Unternehmen die Möglichkeit, das Produkt besser zu vermarkten und so neue Kunden zu gewinnen. Zudem seien die Produkte der Preisträger ab sofort in vielen Edeka-Märkten von Sachsen-Anhalt erhältlich, wie das Unternehmen bekanntgab.

"Regionalität spielt bei der Edeka eine zentrale Rolle, weil wir fest davon überzeugt sind, dass hochwertige Produkte aus der Region nicht nur unseren Kunden zugutekommen, sondern auch die lokale Wirtschaft stärken“, so Mathias Pinnow, Geschäftsführer bei der Edeka Minden-Hannover. Man wolle nachhaltig regionale Betriebe fördern und so Arbeitsplätze vor Ort sichern.