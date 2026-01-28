Der forensisch-psychiatrische Gutachter attestiert Taleb A. nicht nur eine volle Schuldfähigkeit während der Tat, sondern auch weiterhin eine hohe Gefährlichkeit. Während des Vortrags des Gutachters rastet Talb A. aus.

Gutachter: Taleb A. ist voll schuldfähig und weiterhin sehr gefährlich

Magdeburg - Der forensisch-psychiatrische Gutachter Dr. Bernd Langer hat die meisten der Prozesstage dem Angeklagten gegenübergesessen. Zum 17. Verhandlungstag legte der Sachverständige sein Gutachten ab. Er attestiert dem 51-jährigen saudischen Arzt Taleb A. nicht nur eine volle Steuerungsfähigkeit während der Tat am 20. Dezember 2024, sondern auch weiterhin eine hohe Gefährlichkeit.