Ein 40-Jähriger soll mit einem Baseballschläger seine Eltern und mit einer Axt seinen Bruder auf den Kopf geschlagen haben.

Dessau-Roßlau (vs) l Ein 40-jähriger Mann aus Dessau-Roßlau soll am Montag gegen 18.10 Uhr in Roßlau seine Eltern und seinen Bruder angegriffen haben. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und es wurde Haftbefehl erlassen.

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilt, soll der 40-jährige Beschuldigte zunächst mit einem Baseballschläger auf seinen 73-jährigen Vater sowie die 67-jährige Mutter in einem Mehrfamilienhaus eingeschlagen haben. Kurz danach habe sich der Beschuldigte in die Wohnung seines 46-jährigen Bruders begeben und diesen mit einer Axt auf den Kopf geschlagen. Der 46-Jährige erlitt dadurch lebensgefährliche Kopfverletzungen und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Es bestehe noch immer Lebensgefahr. Die Eltern des Beschuldigten erlitten Kopfverletzungen, welche ebenfalls medizinisch behandelt werden mussten.

Der Beschuldigte wurde durch die Polizei noch vor Ort vorläufig festgenommen, Tatmittel sichergestellt. Beamte der Kriminalpolizei sowie die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt ermitteln. Am Dienstag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen und verkündet. Er befindet sich auf dem Wege in eine psychiatrische Einrichtung.