Magdeburg - Der blühende Handel mit Rauschgift zweier Magdeburgerinnen endete für Lea-Sophie M. (23) und Sarah M. (26) mit einer Justiz-Sonderfahrt in die Haftanstalt. Allerdings ist den beiden diese Einrichtung nach sechs Monaten Untersuchungshaft nicht unbekannt. Am dritten Prozesstag hatte die 1 Große Strafkammer am Landgericht Magdeburg die Angeklagten zu fünf Jahren und neun Monaten beziehungsweise vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Außerdem müssen die „Drogen-Ladys“ 950.000 Euro auf den Tisch legen – der niedrig geschätzte Gewinn, den sich die beiden zwischen 2020/21 und Sommer 2024 erdealt haben – monatlich rund 10.000 Euro.

