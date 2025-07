Staatliche Unterstützung gefordert Halbleiterkonzern FMC plant Milliarden-Projekt bei Magdeburg

Die Intel-Ansiedlung in Magdeburg liegt auf Eis. Doch nun plant das Halbleiter- und Speicherchip-Unternehmen FMC in direkter Nachbarschaft die Errichtung einer Speicherchipfabrik in Sülzetal im Landkreis Börde.