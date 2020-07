Der Attentäter von Halle stand erneut vor dem Landgericht in Magdeburg. An diesem Prozesstag stand das Umfeld von Stephan B. im Fokus.

Aline Wobker ist seit April 2019 Volontärin bei der Volksstimme. Neben dem Studium in Magdeburg arbeitete sie bei dem Musiksender Pop10 und sammelte erste Lokalredaktionserfahrungen beim Westfalen Blatt. aline.wobker@volksstimme.de ›

Magdeburg l Auch am dritten Prozesstag schockiert Stephan B. erneut mit seinen Aussagen. Unter anderem antwortete Stephan B. auf die Frage, ob er auch jüdische Kinder erschossen hätte, so: "Damit meine Kinder es in Zukunft nicht machen müssen, ja."

Immer wieder bekräftigte der Angeklagte seinen Hass gegen Juden und Muslime. "Andere Minderheiten dürfen existieren, solange sie die Weißen nicht stören", sagte Stephan B. während der Verhandlung. Auch am Mittwoch steht Stephan B. wieder vor Gericht, den vierten Prozesstag können Sie live in unserem Ticker verfolgen.

Wie der Prozesstag genau ablief, und was Volksstimme-Gerichtsreporter Matthias Fricke zu dem Prozess sagt, erfahren Sie in diesem Video.