Mehrere Menschen sind in Halle von der Feuerwehr vor den Flammen gerettet worden, nachdem es am Mittwochabend in einem Wohnhaus zu einem Brandeinsatz kam. Mehr dazu auch im Video.

Mit Video: Wohnhausbrand in Halle - Feuerwehr rettet Mieter per Drehleiter

Rettungseinsatz in Halle

Feuer in Wohnhaus in Halle: Aus den oberen Fenstern eines Mehrfamilienhauses in Halle treten Rauschwaden aus. . Die Feuerwehr rettete Menschen mit einer Drehleiter.

Halle (Saale) - In Halle ist es am Mittwochabend zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Während eines dramatischen Rettungseinsatzes mussten zwei Mieter des Wohnhauses mit einer Drehleiter vor den Flammen gerettet werden.

Die Ursache des Brandes in dem Haus in der südlichen Innenstadt ist noch unklar. Die betroffene Wohnung ist laut Polizei komplett ausgebrannt. Weitere Wohnungen sind unbewohnbar.

Im Video: Wohnhausbrand in Halle - Feuerwehr rettet Mieter per Drehleiter

Video: In Halle brannte am Mittwochabend ein Haus - Menschen mussten gerettet werden (Bericht/Kamera: Marvin Matzulla, Schnitt/Sprecher: Bernd Stiasny)

Insgesamt seien zwölf Personen aus dem Haus in Sicherheit gebracht worden. Es gab Verletzte. Zwei Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.