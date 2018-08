Ab dem neuen Schuljahr gibt es eine neue Regelung zum Handy-Einzug in Sachsen-Anhalts Schulen. Auch die Rechte der Lehrer werden begrenzt.

Magdeburg l Lehrer in Sachsen-Anhalt bekommen mehr Rechtssicherheit bei der Frage, wann sie Schülern Handys wegnehmen dürfen. Das sei immer dann der Fall, wenn Schüler gegen die Schulordnung verstoßen, etwa weil sie sich Gewalt- oder Pornovideos anschauen, teilte das Bildungsministerium gestern mit. Die Regelung ist Teil einer neuen Handreichung zum „Datenschutz an Schulen“. Sie greift ab dem neuen Schuljahr. Die Rechte der Lehrer werden darin allerdings auch begrenzt: So dürfen sich Pädagogen keine gespeicherten Inhalte des jeweiligen Schüler-Handys ansehen.

Ein generelles und umfassendes Handy-Verbot, wie es das französische Parlament am Montag beschlossen hat, lehnt Bildungsminister Marco Tullner (CDU) ab: „Ein einheitliches Verbot halte ich nicht für zielführend.“ Schulleitungen entschieden individuell, was erlaubt und was verboten ist. Bundesweit gibt es ein Handyverbot an Schulen nur in Bayern, auch dort ist es umstritten.

