Internationale Ermittlungen im Harz Spur eines europaweiten Betrüger-Rings führt nach Blankenburg

Die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) und das Zollfahndungsamt Hannover ermitteln in einem schweren Fall von Steuerbetrug in Höhe von 200 Millionen Euro. Es gab eine Festnahme in Sachsen-Anhalt.