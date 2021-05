Herrentag und Wochenende: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt

Himmelfahrt steht an und damit für viele auch ein verlängertes Wochenende. Auf welche Wetterlage sich Sachsen-Anhalt in den kommenden Tagen einstellen muss, verrät der Deutsche Wetterdienst.

Magdeburg. Azubis, Studenten und die meisten Berufstätigen können sich ab dem 13. Mai auf ein paar freie Tage freuen. Eigentlich eine tolle Gelegenheit, um schöne Tagesausflüge zu planen. Aber spielt das Wetter mit? Der Deutsche Wetterdienst gibt Auskunft.

So wird das Wetter an Himmelfahrt

Die Sonne lässt sich am Donnerstag über Sachsen-Anhalt nicht wirklich blicken. Die sommerlichen Temperaturen, die viele am vergangenen Montag noch vor die Tür lockten, sind vorüber. Der Himmel bleibt bedeckt und in den meisten Ecken das Landes kommt es zu Schauern. Erst am Nachmittag ist vielerorts mit Regenpausen zu rechnen. Über 14°C wird das Thermometer an Herrentag nicht steigen.

Wer sich vom Wetter nicht entmutigen lässt und trotzdem einen Tagesausflug plant, kann hier die Stauprognose des ADACs lesen.

Wie sieht das Wochenende aus?

In der Nacht zum Freitag erreichen wir Tiefstwerte von bis zu 6°C. Auch wenn der Tag mit einer geschlossenen Wolkendecke und leichtem Regen beginnt, können wir uns im Tagesverlauf auf ein paar wärmende Sonnenstrahlen freuen. Frühlingshafte 18°C laden ein, um im Biergarten ein kühles Getränk oder einen Kaffee zu genießen. Wo in Magdeburg die Außengastronomie endlich wieder geöffnet hat, lesen Sie hier.

Das sonnige Wetter sollte bis zum Samstagmittag noch ausgiebig genossen werden. Denn im weiteren Tagesverlauf ziehen erneut Quellwolken auf, die Regenschauer und Gewitter mit sich bringen. Das hält auch den Sonntag über stand, bei Höchstwerten bis zu 18°C. Ein Mix aus Wolken, Sonne und Regen steht Sachsen-Anhalt bevor.