Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat heute per Verordnung den Rechtsweg für die Einmalzahlung der Studenten-Energiepreispauschale freigemacht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Magdeburg (vs) - Bald gibt es Geld für Studenten. Nach den Worten der Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Dr. Lydia Hüskens, ist unter Federführung von Sachsen-Anhalt eine bundesweit nutzbare digitale Plattform entwickelt worden. Diese soll vom Verfahren der Beantragung über die Bewilligung bis hin zur Auszahlung der finanziellen Hilfe zur Entlastung aufgrund gestiegener Energiekosten voll automatisiert unterstützen.

„Alle Studierenden, die am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben oder an einer entsprechenden Ausbildungsstätte angemeldet waren, haben Anspruch auf die Einmalzahlung von 200 Euro“, lässt sich die Ministerin in der Pressemitteilung zitieren. Das gesamte Verfahren werde ganz unkompliziert über diese digitale Plattform abgewickelt. „Die Antragsberechtigten können sich schon jetzt das erforderliche BundID-Konto einrichten“, kündigte Lydia Hüskens an. Mit dem Start des Verfahrens erhielten alle Studierenden von ihrer Ausbildungsstätte automatisch Zugangsdaten zur Antragsplattform.

BundID-Plattform soll Einmahlzahlung bewerkstelligen

Dies betreffe knapp 55.000 Studierende sowie mehrere tausend Fachschülerinnen und -schüler werden in Sachsen-Anhalt. Die Bundesländer Deutschlands haben sich gemeinsam auf den Beginn einer bundesweit einheitlichen Antragsstellung zur Auszahlung ab dem 15. März 2023 verständigt.

Um diesen Start in optimaler Weise gewährleisten zu können, werde dem bundeseinheitlichen Start eine Testphase vorgeschaltet, in der unter Einbindung einer begrenzten Anzahl von Ausbildungsstätten verschiedener Bundesländer das Verfahren im Echtbetrieb durchlaufen werde. Der Zeitraum der Testphase soll der vollständigen Inbetriebnahme zeitlich möglichst dicht vorgelagert sein. Davon wird Sachsen-Anhalt Gebrauch machen.