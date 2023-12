Sangerhausen/DUR – Aufgrund der anhaltenden kritischen Hochwasser-Situation an der Helme und am Stausee Kelbra hat der Landkreis Mansfeld-Südharz am Samstag den Katastrophenfall ausgerufen. Das teilte Landrat André Schröder am Nachmittag mit. Der Katastrophenschutzstab des Landkreises habe bereits die Arbeit aufgenommen.

Damit geht die Koordination der Abwehrmaßnahmen von den einzelnen Kommunen auf den Landkreis über. Schröder erhofft sich davon eine bessere Verzahnung der einzelnen Maßnahmen gegen die Flut an der Helme.

Der Stausee Kelbra und die Helme sind am Freitag die am stärksten vom Hochwasser betroffenen Gebiete. In Roßla helfen Einwohner und Einsatzkräfte beim Verbauen von Sandsäcken.

Man müsse man davon ausgehen, dass die Lage auch über den Jahreswechsel hinaus kritisch bleibe und weitere Schäden und Abwehrmaßnahmen nötig werden.

„Die lange Dauer des Einsatzes, anhaltend hohe Wasserstände an der Helme sowie steigende Grundwasserspiegel haben zu der Entscheidung geführt. Das große Engagement vor Ort und eingehende Hilfsangebote müssen gut miteinander verzahnt und koordiniert werden. Der Landkreis will alle seine Möglichkeiten nutzen, um die Schäden auf etwa einem Drittel der Landkreisfläche, verteilt auf vier Städte und Gemeinden, so gering wie möglich zu halten“, so Schröder in seiner Mitteilung.

Heftiger Regen im Südharz hatte die Helme anschwellen lassen. Auch der Stausee Kelbra ist deutlich über dem Maximum gefüllt. Da aufgrund neuer Niederschläge mit noch mehr Wasser gerechnet werden muss, wird inzwischen immer mehr Wasser aus der Talsperre in den weiteren Lauf der Helme abgegeben. Das führt zu weiter steigenden Pegelständen.

In Bennungen steht die Helme am Samstagnachmittag bei 2,43 Metern. Das sind 43 Zentimeter oberhalb der höchsten Hochwasser-Alarmstufe.