Hochwassergefahr in Bernburg: Saale droht weiter zu steigen

Bernburg/MZ - Müssen sich die Anrainer von Saale, Wipper und Bode nach den stürmischen Tagen auf das nächste Unwetterereignis einstellen? Möglicherweise droht der Region ein kleineres Hochwasser. Seit Freitagfrüh stieg der Wasserstand der Saale am Bernburger Unterpegel bis zum Samstagmittag stark um rund 70 Zentimeter auf 3,32 Meter an. Auch die Fließgeschwindigkeit erhöhte sich deutlich.

20 Zentimeter bis zur Kante

Weil der Fluss schon seit mehreren Wochen mehr Wasser führt als üblich, ist der Uferweg unterhalb der Marktbrücke längst überschwemmt. Seit Samstag lässt sich auch das Ausflugslokal Reimann nicht mehr trockenen Fußes umrunden. Die Prognosen deuten darauf hin, dass die Saale noch am Wochenende entlang der Promenade über die befestigten Ufermauern tritt. Am Samstagvormittag betrug der Sicherheitspuffer rund 20 Zentimeter.

Alarmstufe 1 in Naumburg erreicht

Am Oberlauf im thüringischen Rudolstadt hatte die Saale bereits am Donnerstag die Meldegrenze überschritten. Zu Beginn der neuen Woche werden dort weiter steigende Wasserstände erwartet. Das Hochwasser ist inzwischen auch in Sachsen-Anhalt angekommen. Am Pegel Naumburg wurde am Freitagabend Alarmstufe 1 ausgelöst, auch bedingt durch die anschwellende Unstrut. In Halle-Trotha könnte die erste von vier Alarmstufen spätestens am Sonntag erreicht werden. Die Meldegrenze in Bernburg liegt bei glatt vier Metern.

Prognosen für Nebenflüsse kritisch

Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) Sachsen-Anhalt prognostizierte für den Unterlauf der Saale in den nächsten Tagen weiter steigende Wasserstände. An der Wipper ist hingegen eine fallende Tendenz zu beobachten. Derzeit wird an der Talsperre Wendefurth im Harz Wasser abgelassen, um Kapazitäten für die kommenden Tage zu schaffen. Dadurch steigt gegenwärtig die Wasserführung der Bode, wo am Pegel Wegeleben Alarmstufe 1 überschritten wurde. Der LHW warnt: „Bei Eintreten der vom Deutschen Wetterdienst ab Sonntag prognostizierten Niederschlagsmengen kann es an den Hochwassermeldepegeln der kleineren Fließgewässer und in den Oberläufen zu einem raschen Wiederanstieg der Wasserführung kommen, wobei Richtwerte der Alarmstufen 3 und Meldegrenzen überschritten werden können.“

Letztes schweres Winterhochwasser vor elf Jahren

Eine ähnlich akute Bedrohung wie beim letzten schweren Winterhochwasser im Januar 2011 zeichnet sich für Bernburg bislang aber (noch) nicht ab. Damals musste die überflutete Krumbholzallee für den Verkehr gesperrt werden. Im Tiergarten wurden vorsorglich die Tiere ins Trockene gebracht. Am 17. Januar hatte die Saale einen Unterpegelstand von 5,84 Meter erreicht. Übertroffen wurde dieser zwei Jahre später durch das Jahrhundert-Hochwasser am 6. Juni 2013 mit 6,53 Meter.