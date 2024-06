Hochwassergefahr in der Altmark: Steigende Pegel an Aland und Jeetze

Magdeburg - Aufgrund von angekündigten Niederschlägen und Gewitter in Sachsen-Anhalt wird für das Flussgebiet des Alands und der Jeetze in der Altmark mit deutlich höheren Wasserständen gerechnet.

Der Wasserstand am Pegel Tylsen und Salzwedler Dumme sei in der vergangenen Nacht deutlich gestiegen, teilte der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt am Sonntag in Magdeburg mit.

Hochwassergefahr in der Altmark

Da für den weiteren Tagesverlauf erneute Schauer und Gewitter zu erwarten sind, werde sich der steigende Trend fortsetzen. Eine Überschreitung des Richtwertes der Alarmstufe 1 sei nicht auszuschließen.

Bei der Alarmstufe 1 wird erwartet, dass die Flüsse stellenweise über die Ufer treten. Es besteht keine Gefährdung der Anlieger, sie sind aber um erhöhte Wachsamkeit gebeten. Es gibt vier Alarmstufen.

Steigende Pegelstände - Alarmstufe 1 möglich

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Sonntag kurzfristig vor starken Gewittern in Salzwedel, Börde, Stendal und Magdeburg gewarnt. Es bestehe Gefahr durch Blitzschläge, umstürzende Bäume und herabfallende Gegenstände.

Aufgrund von starken Niederschlägen könne es zudem zu vereinzelten, raschen Überflutungen von Straßen und Unterführungen kommen. Auch vor Aquaplaning und Hagelschlag warnt der DWD.