Hochwasserwarnung für Sachsen-Anhalt: Ohre tritt über die Ufer - Elbfähre stellt Betrieb ein

Starke Regenfälle haben die Ohre im Landkreis Börde über die Ufer treten lassen. Für Wolmirstedt wurde die Hochwasser-Alarmstufe 1 ausgerufen. In der Nacht stiegen die Pegel noch weiter. Auch in anderen Regionen verschärft sich die Lage.

Wolmirstedt/DUR – Das Landesamt für Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt hat für das Flußgebiet der Ohre im Landkreis Börde eine Hochwasserwarnung der Stufe 1 herausgegeben, die aktuell noch bis zum 13. März 2023 gilt.

In Wolmirstedt erreichte der Pegel der Ohre bereits die Zwei-Meter-Marke. Foto: Matthias Strauß

Aktuelle Hochwasser-Warnstufen in Sachsen-Anhalt

Die Hochwasserwarnung des Landesamts für Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt gilt aktuell bis Montag, 13. März. Davon betroffen sind Gebiete entlang der Flüsse Weiße Elster, Bode, Ohre, Schwarze Elster.

Wolmirstedt

Löben

(Stand: 12.03.2022, 13.35 Uhr)

Hochwasserwarnung für die Ohre: Gefährliche Pegelstände in Wolmirstedt

Bereits am Samstagmittag erreichte der Pegel der Ohre bei Wolmirstedt eine Höhe von 188 Zentimetern. In der Nacht zum Sonntag wurde um 4.30 Uhr die Zwei-Meter-Marke erreicht. Bis zum Mittag sanken die Pegelstände kaum. Demnach kann auch das kurzzeitige Erreichen des Richtwertes der Alarmstufe 2 nicht ausgeschlossen werden. Dieser liegt bei 210 cm.

Am Wehr in Haldensleben wurde ein Baumstamm angespült. Foto: Matthias Strauß

Hochwasser: Ohre tritt zwischen Calvörde und Haldensleben über die Ufer

Zwischen Calvörde und Haldensleben sind zahlreiche Wiesen und Äcker überflutet. Das Wasser hat an einigen Stellen Treibgut mitgerissen. Ein Baumstamm hängt derzeit im Haldensleber Wehr fest. Weiteres Treibgut könnte den Abfluss behindern.

Die Elbfähre in Coswig musste aufgrund des Hochwassers ihren Betrieb einstellen. Foto: Matthias Strauß

Elbfähre Coswig stellt Betrieb wegen Hochwasser ein

Auch im Landkreis Wittenberg sorgt das Hochwasser für Probleme. In Coswig musste die Elbfähre ihren Betrieb am Sonntag einstellen. Ein Überqueren des Flusses ist nur noch über die Elbebrücken in Vockerode oder Wittenberg möglich. Der Wasserstand am "Pegel Coswig" betrug am Sonntagvormittag gegen 10.15 Uhr 373 Zentimeter. Der Normalwert liegt hier bei 229 Zentimeter.