Schnapsdaten tauchen immer wieder auf. Der 12.12.12 war auch ein Termin, an dem die Zahl der Hochzeiten in Deutschland in die Höhe schoss. Foto: dpa

Hochzeiten werden gerne auf markante Termine gelegt - gerne auch in Magdeburg.

Magdeburg l Es ist wieder Schnapsdatum! In diesem Monat gab es sogar zwei davon, denn nach dem 02.02.2020 gibt der 20.02.2020 ein ähnlich schönes Zahlengebilde ab. Auch wenn es nicht ganz so symmetrisch oder einheitlich ist wie vergleichbare Termine, ist das Datum trotzdem wieder beliebt für Hochzeiten.

Denn Abergläubische versprechen sich von der Hochzeit auf dem Schnapsdatum eine Prise Extra-Glück für die Ehe, während andere einfach von dem leicht zu merkenden Termin profitieren – zur Trauung selbst und bei all den Jubiläen.

Trauungen ausgebucht

Diese Beliebtheit zeigt sich vor allem in Magdeburg, wo alle zehn Termine zur standesamtlichen Trauung schon länger ausgebucht sind. Und das, obwohl der Termin auf einen Wochentag fällt. Auch in Halle ist die Zahl der Trauungen sprunghaft angestiegen: neun Paare geben sich an dem Tag das Ja-Wort, während normalerweise eher drei üblich sind.

Andere, kleinere Städte interessieren sich allerdings nicht besonders für das etwas besondere Datum. Sowohl Dessau-Roßlau als auch Sangerhausen verzeichnen am 20. Februar einen leichten Anstieg mit vier Trauungen - ungewöhnlich für einen Wochentag. Allerdings ist in Dessau die Nachfrage im Februar allgemein sehr hoch und mit fünf war der Valentinstag dort noch ein Stück beliebter.

Im Rest Sachsen-Anhalts stieg das Interesse am Schnapsdatum dafür gering bis gar nicht. Bernburg hatte einige langfristige Anfragen und musste daher die kurzfristigen zurückweisen, traut letzten Endes aber trotzdem nur ein Paar. In Stendal ist noch ein Anstieg zu besonderen Daten zu merken, der aber Jahr für Jahr geringer wird, während Hochzeitspaare in Naumburg an dem Wochentag komplett weg bleiben.

Dass der Tag ins Frühjahr fällt, dürfte auch nicht helfen. Das Wetter ist unzuverlässig, oft regnet es oder wird sehr kalt, in diesem Jahr kamen noch starke Winde dazu. Die Erfolgschancen auf die perfekte Traumhochzeit sind in den Sommermonaten einfach besser.

Ästhetische Termine

Dabei bietet sich so eine Chance aufs Schnapsdatum nicht allzu oft. Das nächste vergleichbare Datum ist der 21.12.21. Und damit der Tag überhaupt als Schnapsdatum funktioniert, muss schon die Hälfte der Jahreszahl ausgelassen werden.

Mathe-Ästhetiker können sich zudem auf ein paar Palindrome freuen, die demnächst kommen – Daten, die sich vorwärts und rückwärts gleich lesen. Da gibt es zum Beispiel den 22.02.2022 oder den 23.02.2032 – für die, die ihre Hochzeit besonders langfristig planen möchten.