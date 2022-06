Corona-Zahlen steigen drastisch: Krankenhaus in Halle führt wieder Besuchsverbote ein

Die Corona-Inzidenz in Halle steigt deutlich. Ein Krankenhaus in der Stadt schränkt daher erneut die Besuchsregelungen ein.

Im Krankenhaus Martha-Maria in Halle gilt ab Mittwoch wieder ein Besuchsverbot.

Halle (Saale)/MZ - Als erstes Krankenhaus in Halle führt das Martha-Maria in Dölau wieder ein Besuchsverbot ein. Die Regelung gilt ab Mittwoch. Die Klinik reagiert damit auf die steigenden Corona-Infektionszahlen in der Stadt. Innerhalb einer Woche war der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz von 382,91 auf 552,16 Fälle gestiegen.

Ausnahmen seien nur in Absprache mit den behandelnden Ärzten möglich - etwa bei Schwerstkranken, Langzeitpatienten oder in akuten Situationen. Der Zutritt zum Krankenhaus ist nur über den Haupteingang und mit einem zertifizierten Schnelltest möglich. Besucher müssen im gesamten Objekt FFP2-Masken tragen. Personen, die von der Maskenpflicht ausgenommen sind, dürfen dennoch nicht ins Krankenhaus.

„Ausdrücklich von den Besuchseinschränkungen ausgenommen sind alle Patientinnen und Patienten, die die Ambulanzen und Sprechstunden aufsuchen“, teilte das Martha-Maria am Dienstag mit. Für Patienten der Ambulanzen werde eine Begleitperson im Bedarfsfall zugelassen.