Holocaust-Gedenktag: Bauern verschieben Protest und Haseloff bleibt in Wittenberg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - In der Diskussion um die Bauendemo vor dem Landtag in Magdeburg gab es im Laufe des Tages neue Entwicklungen. Die Landwirte reagierten auf Kritik am Termin ihrer Demo.