Oldisleben/Querfurt. - Die Fleischerei "Holzapfel Thüringer Fleisch- und Wurstwaren GmbH" steht vor dem Aus. Bereits im Sommer 2023 wurde beim Amtsgericht Mühlhausen ein Insolvenzantrag gestellt.

Danach konnte sich das Traditionsunternehmen zunächst in Eigenregie erfolgreich selbst sanieren. Nun aber der Schock: Wie die Thüringer Allgemeine berichtet, hat die Fleischerei erneut Insolvenz anmelden müssen.

Jetzt ist klar: Die insgesamt acht Verkaufsfilialen werden laut Medienberichten noch im August geschlossen und rund 80 Mitarbeiter verlieren wohl ihre Jobs. Betroffen sind unter anderem auch die Filialen in der Merseburger Straße in Querfurt und in der Sangerhäuser Straße in Oberröblingen bei Sangerhausen. Doch nun gibt es Anlass zur Hoffnung.

Wie die Tagesschau berichtet, gibt es laut Insolvenzverwalter Marcello Di Stefano Übernahmeinteressenten für drei Geschäfte. Dies betrifft die Filiale in Oldisleben und eben beide Filialen in Sachsen-Anhalt.

Allerdings gebe es noch keine spruchreifen Ergebnisse. Bis auf Weiteres werden demnach alle Filialen bis Ende August geschlossen.

"Das operative Geschäft ist eingebrochen und unrentabel und es gab keine Aussicht auf Besserung der wirtschaftlichen Lage, sodass wir die Reißleine ziehen und Mitarbeiter kündigen mussten", so Insolvenzverwalter Marcello Di Stefano gegenüber der Thüringer Allgemeinen.

Neben Personalfragen sei vor allem eine Kaufzurückhaltung Grund für das endgültige Aus.