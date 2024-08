Oldisleben/Querfurt. Die seit 1815 bestehende Fleischerei-Kette "Holzapfel Thüringer Fleisch- und Wurstwaren GmbH" hat Insolvenz angemeldet.

Schnell war klar: Die acht Verkaufsfilialen werden laut Medienberichten noch im August geschlossen. Rund 80 Mitarbeiter sind von dem Aus der Fleischerei betroffen. Doch nun gibt es Anlass zur Hoffnung.

Fleischerei Holzapfel: Doch nicht das Aus für alle Filialen in Thüringen und Sachsen-Anhalt

Wie die Tagesschau berichtet, gibt es laut Insolvenzverwalter Marcello Di Stefano Übernahmeinteressenten für drei Filialen. Dies betrifft die Filiale in Oldisleben und beide Filialen in Sachsen-Anhalt.

Diese befinden sich in der Merseburger Straße in Querfurt und in der Sangerhäuser Straße in Oberröblingen bei Sangerhausen.

Allerdings gebe es noch keine spruchreifen Ergebnisse. Bis auf Weiteres werden demnach alle Filialen bis Ende August geschlossen.