Der "Gasthof Zufriedenheit" in Naumburg wurde erneut vom Guide Michelin ausgezeichnet. Er ist das einzige Hotel in Sachsen-Anhalt, dem diese Ehre zuteilwird.

Michelin Keys: Das Naumburger Hotel "Gasthof Zufriedenheit" ist das beste in Sachsen-Anhalt.

Naumburg. – Es ist eine große Ehre für ein Hotel in Sachsen-Anhalt. Der "Gasthof Zufriedenheit" in Naumburg wurde erneut vom "Guide Michelin" mit einem der begehrten Michelin Keys ausgezeichnet.

Die Preisträger der renommierten Auszeichnung wurden jetzt veröffentlicht. Die Michelin Keys würdigen außergewöhnliche Hotels weltweit.

Neue Bewertung für Hotels: Die Michelin Keys

Was früher die Sterne für Restaurants waren, sind nun die "Keys" für Hotels. Seit 2024 zeichnet der traditionsreiche "Guide Michelin" nicht nur Spitzenküchen aus, sondern bewertet auch exzellente Unterkünfte.

Dabei spielen Kriterien wie Architektur, Design, Servicequalität, Persönlichkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis eine zentrale Rolle in der Bewertung. Insgesamt prüften die Michelin-Inspektoren mehr als 7.000 Hotels weltweit.

Nur sechs deutsche Hotels erhalten die beste Bewertung

In Deutschland wurden in diesem Jahr sechs Hotels mit der Höchstwertung von drei Keys ausgezeichnet. Weitere 34 Hotels erhielten zwei Keys. Zudem dürfen sich 90 Häuser über einen Key freuen, elf davon zum ersten Mal.

Der "Gasthof Zufriedenheit" in Naumburg gehört zu den besonders empfehlenswerten Hotels des Landes. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Haus für seine herzliche Atmosphäre und sein stimmiges Gesamtkonzept ausgezeichnet und konnte diese Auszeichnung 2025 verteidigen.