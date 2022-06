In Gerbstedt wurden im Frühjahr viele Wahlbenachrichtigungskarten nicht zugestellt. Nun wurden die Karten gefunden - und zwar in Eisleben.

Die Landtagswahl fand in Sachsen-Anhalt am 6. Juni 2021 statt.

Gerbstedt/Eisleben/MZ - Das Rätsel um viele nicht zugestellte Wahlbenachrichtigungskarten in der Einheitsgemeinde Gerbstedt bei der Landtagswahl in diesem Jahr ist offenbar aufgeklärt: In Eisleben sind insgesamt 449 Benachrichtigungen, die an Einwohnerinnen und Einwohner in Gerbstedt adressiert waren, in einem Abrissgebäude aufgefunden worden.