Hunderte von Besucher beim Volksstimme-Gesundheitstag in Magdeburg

18 Stände bei „Aktiv.Leben“ in der Hyparschale

Magdeburg - Die Schlange vor dem Stand von „Kerngesund – Praxis für Ernährungsberatung & Gesundheit“ Magdeburg wird kaum kürzer. Seit 10 Uhr wollen’s Besucher des Gesundheitstages der Volksstimme in der Magdeburger Hyparschale „Aktiv.Leben“ ganz genau wissen – und dafür verzichten sie gern auf zwei bis vier Tropfen Blut. So auch Monika Scharfke, die sich von Nicole Lins in den Mittelfinger piksen lässt. Die Magdeburgerin hat das gesamte Paket gebucht. Nach 15 Minuten hat sie die Laborwerte für Vitamin D, den Omega-3-Index, Blutzucker und Cholesterin und die Körperfettanalyse schwarz auf weiß. Andere Besucher picken sich aus dem Angebot eine oder zwei Blutwertkontrollen heraus.