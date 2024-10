Mitglieder vom „10. Husaren-Regiment“ e. V. haben letztes 1PS-Schienenfahrzeug restauriert, das bis September 1926 durch die Stadt fuhr. Verein bietet Fahrten an.

Stendal - Frank Stille steht auf dem Fahrerplatz der grün-gelben Pferdebahn Nummer 4. In Griffweite seiner rechten Hand die Bremskurbel, die linke hält den Richtungsanzeiger – die weiße Kelle mit rotem Rand. „Blinker gab’ s damals noch nicht“, sagt der 68-Jährige und noch etwas sei anders als in den Jahren zwischen 1892 und 1926, als in Stendal die Wagen auf zwei Linien rollten: „Heute fahren wir schienenlos und statt einem Pferd ziehen zwei Kaltblüter die Bahn.“