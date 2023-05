An Straßen und Feldwegen wird vermehrt illegal Müll entsorgt. Neben Hausmüll werden zum Teil auch Reifen und Giftstoffe einfach in die Natur gekippt.

Magdeburg/dpa/MZ - Die Fallzahlen von illegal abgelagertem Müll sind in Sachsen-Anhalt in vielen Landkreisen laut einer Umfrage nahezu unverändert. „Die Fallzahlen und Kosten sind in den vergangenen Jahren relativ gleichbleibend“, sagte ein Sprecher des Landkreis Wittenberg auf Anfrage. In rund 300 Fällen seien im Landkreis Wittenberg durch Entsorgungsunternehmen freie Landschaften wie Wald und Flur beräumt worden - für etwa 53.000 Euro.