Baden, Schwimmen, Planschen In diesen 80 Freibädern Sachsen-Anhalts lässt sich der Sommer genießen

Die Saison steht unmittelbar bevor und in wenigen Tagen öffnen die Oasen für Wasserratten und Sonnenhungrige ihre Tore. In vielen der rund 80 Freibäder Sachsen-Anhalts wird weit mehr als nur kühles Nass geboten. In Kunrau arbeitet Förderverein an Wiederbelebung des Bades.