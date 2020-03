Mehrere Klassen aus Sachsen-Anhalt kehren aus Skilager-Kursen in Norditalien zurück. Nun wird über Schulschließungen debattiert.

Magdeburg l Mehrere Schulklassen aus Sachsen-Anhalt kehren am Wochenende aus Ski-Lagern in Südtirol und Österreich zurück. Allein vom Giebichenstein-Gymnasium Halle kommen zwei Skikurse mit 40 Schülern aus den Alpen. In den benachbarten Provinzen Italiens, Lombardei und Venetien, war in den vergangenen Tagen ein sprunghafter Anstieg von Erkrankten mit dem Corona-Virus gemeldet worden.

Der Hallesche Virologe Alexander Kekulé sagte der Volksstimme am Donnerstag: „Dass man jetzt aus Norditalien zurückkommende Kinder einfach in die Schulen schickt, ist unverantwortlich.“

Italien macht Schulen dicht

Er bekräftigte seinen Vorstoß, rasch alle Schulen und Kitas für 14 Tage zu schließen und Großveranstaltung abzusagen. Die Zeitdauer entspreche der maximalen Inkubationszeit der Erkrankung. Durch Schließungen könne man Infektionsherde ausmachen und die Übertragung unterbrechen, sagte Kekulé.

Sachsen-Anhalts Sozialministerium lehnt flächenhafte Schulschließungen indes ab. Mehr Informationen dazu und was die Schulen sagen - hier im kompletten Artikel unseres E-Papers.