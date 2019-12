Unter #zeitzistgeil wirbt Ex-GNTM Kandidatin Theresia Fischer bei Instagram für ihre Heimatstadt.

Zeitz l 2019 war Theresia Fischer Kandidatin und Ziehtochter der wohl berühmtesten Model-Mama Heidi Klum. Die gebürtige Zeitzerin schaffte es bei der Casting Show Germany's next Topmodel auf Platz 11 und hatte dennoch beim Finale einen großen Auftritt, indem sie ihren 27 Jahre älteren Verlobten auf der Bühne heiratete.

Doch nur Ehefrau zu sein, reiche der 27-Jährigen nicht. Ihre Mission: Den Menschen zeigen "Zeitz ist mega geil und hat sich in den letzten Jahren unglaublich gemausert", sagte Fischer beim Sat 1. Frühstücksfernsehen. Mit dem Hashtag #zeitzistgeil will das Model ihren Followern Zeitz von seiner besten Seite zeigen. Fischer hofft, dass sie durch die Aktion den Ruf der Stadt in Sachsen-Anhalt aufpolieren kann.

Und das kommt an, nach 22 Stunden haben mehr als 20.000 Menschen den Beitrag aufgerufen. Wer die 27-Jährige mit ihrer Aktion unterstützen möchte, lädt ganz einfach sein schönstes Foto aus Zeitz hoch und denkt dabei an den Hashtag #zeitzistgeil. Dazu gibt es die brandneue Instagram-Seite der Stadt Zeitz @stadtzeitz die mit dem Slogan "Hier findest du positive Vibes rund um Zeitz!" wirbt.