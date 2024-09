Wirtschaftspolitik Warum die AfD einen Untersuchungsausschuss zu Intel fordert

Der US-Chiphersteller Intel verschiebt den Bau eines neuen Werks in Magdeburg um voraussichtlich zwei Jahre. Die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt fordert nun einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Was sind die Gründe dafür?