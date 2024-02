Welche Auswirkungen hat die geplante Ansiedlung des US-Chipriesen Intel auf die Bevölkerungsentwicklung und die wirtschaftliche Entwickung in Sachsen-Anhalt? Eine am Dienstag vorgestellte Studie liefert Antworten.

Mehr Einwohner und wirtschaftlicher Aufschwung in Sachsen-Anhalt durch Intel-Ansiedlung?

Magdeburg - Nach Einschätzung von Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (FDP), ist die Ansiedlung des amerikanischen Chipherstellers Intel in Magdeburg mit positiven Effekten für die Bevölkerungsentwicklung und die wirtschaftliche Entwicklung in der Region verbunden. Was sagt sie genau?