Bürger melden online Missstände wie Schlaglöcher in Sachsen-Anhalt an die Stadt, und diese beseitigt sie. Symbolfoto: Holger Hollemann/dpa

Um über Unrat oder Schäden in der Stadt zu informieren, nutzen Magdeburger und Hallenser den direkten Weg über spezielle Internetseiten.

Magdeburg/Halle (dpa) l Bürger melden online Missstände an die Stadt, und diese beseitigt sie: Seit gut fünf Jahren gibt es in Halle und Magdeburg spezielle Portale, um etwa auf Schlaglöcher, illegalen Müll oder kaputte Straßenlaternen hinzuweisen. Seit dem Start 2014 seien in der Landeshauptstadt rund 16 600 Meldungen eingegangen, teilte die Stadtverwaltung mit. In Halle sei die Anzahl der eingegangenen Meldungen stetig gestiegen, erklärte die Leiterin des Dienstleistungszentrums Bürgerengagement, Petra Reinhardt. Anfang 2014 war das eGovernment-Projekt "Sag's uns einfach – der Sachsen-Anhalt-Melder" in beiden Städten gestartet.

Auf den Internetseiten des MD-Melders können Bürger Straßenmängel und Verschmutzungen direkt an den Bürgerservice kommunizieren. Dieser leite die Meldung an das zuständige Fachamt weiter, hieß es aus der Verwaltung. Die Bearbeitungszeit schwanke je nach Anliegen. Defekte Straßenbeleuchtungen, Verkehrsschilder oder Lichtsignalanlagen würden binnen ein bis zwei Tagen repariert. Andere Anliegen könnten einige Tage mehr in Anspruch nehmen.

Oft sei jedoch die Zuständigkeit nicht eindeutig geklärt, erklärte die Stadt weiter. Wenn die gemeldete Stelle im Bereich eines Anliegers liegt, ist dieser für die Reinigung oder Reparatur zuständig. Man könne außerdem feststellen, dass im Winter mehr defekte Laternen gemeldet würden als in den Sommermonaten.

In Dessau-Roßlau gibt es bislang nur die Möglichkeit, Eingaben zu machen, die jedoch nicht zentral erfasst werden. Dafür könnten sich die Bürger an unterschiedliche Fachämter, Ortschaftsräte oder Stadtbezirksbeiräte wenden, hieß es.