Verzögerter Baustart von Chipfabrik in Magdeburg? Intel: "Es hat sich vieles verändert"

Magdeburg - Intel will in Magdeburg für 17 Milliarden Euro zwei große Chipfabriken bauen. Bislang wurde vom Unternehmen ein Baustart 2023 angestrebt. Auf der Internetseite von Intel steht: „Der Baubeginn in Magdeburg wird voraussichtlich in die erste Jahreshälfte 2023 fallen, vorbehaltlich der Beihilfengenehmigung durch die EU-Kommission und der Bewilligung der Förderung durch die deutschen Behörden.“