Jerichower Land erreicht Waldbrandgefahrenstufe 4

Magdeburg - Die Trockenheit hat die Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt fast überall steigen lassen. Im Jerichower Land wurde am Samstag sogar die zweithöchste von fünf Stufen ausgewiesen, teilte das Landeszentrum Wald mit. Die meisten anderen Kreise befinden sich in Gefahrenstufe 3, dort herrscht mittlere Waldbrandgefahr. Es ist durchaus möglich, dass auch in anderen Landesteilen die Waldbrandgefahr weiter ansteigt. Ab Anfang der kommenden Woche soll es jedoch wieder in weiten Teilen des Landes regnen.