Halle (Saale)/DUR. - Jörg Gräser, der beliebte Tierpfleger aus dem Leipziger Zoo, hat ein Buch geschrieben. Es heißt "Gräsers Tiergeschichten" und erscheint am 1. September 2024 im Leipziger Stadt-Bild-Verlag.

Vier Tage später startet Jörg Gräser eine Lesereise durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Er kommt unter anderem nach Leipzig, Dresden, Chemnitz, Halle, Dessau-Roßlau, Zwickau und Erfurt.

Das sind die Termine der Lesungen:

Donnerstag, 5. September, Leipzig : Hugendubel, Petersstraße 12-14, 20.15 Uhr

: Hugendubel, Petersstraße 12-14, 20.15 Uhr Freitag, 6. September, Dresden : Thalia, Dr.-Külz-Ring 12, 20.15 Uhr

: Thalia, Dr.-Külz-Ring 12, 20.15 Uhr Donnerstag, 12. September, Leipzig : Kupfersaal, Kupfergasse 2, 20.15 Uhr (Veranstalter ist Thalia)

: Kupfersaal, Kupfergasse 2, 20.15 Uhr (Veranstalter ist Thalia) Samstag, 21. September, Taucha : Tanzschule in der Richard-Bogue-Straße 2, 15 Uhr

: Tanzschule in der Richard-Bogue-Straße 2, 15 Uhr Freitag, 27. September, Erfurt : Buchhandlung Peterknecht, Anger 51, 19.30 Uhr

: Buchhandlung Peterknecht, Anger 51, 19.30 Uhr Freitag, 18. Oktober, Chemnitz : Thalia, Neumarkt 2, 17 Uhr

: Thalia, Neumarkt 2, 17 Uhr Freitag, 25. Oktober, Delitzsch : Buchhandlung Engler, Eilenburger Straße 11, 19 Uhr

: Buchhandlung Engler, Eilenburger Straße 11, 19 Uhr Samstag, 26. Oktober, Taucha : Tanzschule in der Richard-Bogue-Straße 2, 18 Uhr

: Tanzschule in der Richard-Bogue-Straße 2, 18 Uhr Freitag, 1. November, Zwickau : Thalia, Innere Plauensche Straße 31, 19.30 Uhr

: Thalia, Innere Plauensche Straße 31, 19.30 Uhr Samstag, 2. November, Mücheln : Stadtbibliothek, Rudolf-Breitscheid-Straße 18, 15 Uhr

: Stadtbibliothek, Rudolf-Breitscheid-Straße 18, 15 Uhr Freitag, 8. November, Halle : Prisma Cinema, Neustädter Passage 17D, 19.30 Uhr (Veranstalter ist Thalia)

: Prisma Cinema, Neustädter Passage 17D, 19.30 Uhr (Veranstalter ist Thalia) Samstag, 16. November, Mittweida : Stadtbibliothek, Technikumplatz 1a, 15 Uhr

: Stadtbibliothek, Technikumplatz 1a, 15 Uhr Freitag, 22. November, Dessau-Roßlau: Thalia, Kavalierstrasse 49, Uhrzeit noch nicht bekannt

"Die Liste der Lesungen ist noch nicht final", betonte Hubert Kretschmar vom Stadt-Bild-Verlag. Es könnten noch Lesungen hinzukommen oder verschoben werden.

Tierpfleger Jörg Gräser auf Lesetour: Für diese Lesungen gibt es noch Tickets

Ausverkauft sind bereits die Lesungen am 5. September im Hugendubel in Leipzig, am 21. September in der Tanzschule in Taucha, am 25. Oktober in der Buchhandlung Engler in Delitzsch und am 1. November im Thalia in Zwickau.

Für alle anderen Lesungen sind noch Tickets erhältlich. Die Ticketpreise variieren je nach Veranstaltungsort. So kosten die Karten für die Lesung im Thalia in Dresden zum Beispiel 18 Euro (ermäßigt 14 Euro), in der Buchhandlung Peterknecht in Erfurt 15 Euro, im Kupfersaal in Leipzig und im Prisma Cinema Halle 12 Euro, in der Tanzschule in Taucha 10 Euro, in der Stadtbibliothek in Mittweida 8 Euro und im Thalia in Chemnitz 3 Euro.

Wir wurden überrannt. Thalia Chemnitz

"Die Tickets bei uns kosten deswegen nur drei Euro, weil der Laden während der Lesung geöffnet ist", teilte eine Mitarbeiterin des Thalias Chemnitz auf Anfrage mit. Die Lesung sei zeitweise bereits ausverkauft gewesen. "Wir wurden überrannt", sagte die Thalia-Mitarbeiterin.

Großes Interesse an Jörg Gräsers Lesungen

Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Buchhandlung das Kartenkontingent aufgestockt. Derzeit seien wieder Karten verfügbar. Diese könnten bei Thalia in Chemnitz erworben werden. Nach derzeitigem Stand finde die Lesung im ersten Stock des Thalias Buchhandlung statt. Es könne aber sein, dass sie kurzfristig noch ins Zentrum verlegt werde, so die Mitarbeiterin.

Einst war für den 6. Dezember eine Lesung im Rathaussaal in Grimma geplant. Diese wird nach Angaben der Stadtverwaltung aber auf Januar verschoben. "Der neue Termin wird vermutlich im Oktober bekannt gegeben", sagte ein Sprecher der Stadt Grimma.

Für die Lesung in der Stadtbibliothek Mücheln im Saalekreis am 2. November kann man vorab keine Karten kaufen, wie eine Mitarbeiterin der Bibliothek auf Anfrage mitteilte. "Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis." Platz gebe es für rund 40 Personen.

Die Lesungen von Jörg Gräser dauern laut Verlag ein bis zwei Stunden. Zusätzlich zu den Lesungen finden von September bis Dezember mehrere Signierstunden in Sachsen und Sachsen-Anhalt statt.

Das sind die Termine der Signierstunden:

Donnerstag, 19. September, Wittenberg : Thalia, Arsenalplatz 1, Uhrzeit noch nicht bekannt

: Thalia, Arsenalplatz 1, Uhrzeit noch nicht bekannt Samstag, 5. Oktober, Großpösna : Thalia, Sepp-Verscht-Straße 1, 17 Uhr

: Thalia, Sepp-Verscht-Straße 1, 17 Uhr Donnerstag, 17. Oktober, Leipzig : Thalia, Allee-Center, 17 Uhr

: Thalia, Allee-Center, 17 Uhr Samstag, 19. Oktober, Leuna : Thalia, Nova Eventis 1, 15 Uhr

: Thalia, Nova Eventis 1, 15 Uhr Donnerstag, 14. November, Leipzig : Hugendubel, Petersstraße 12-14, Uhrzeit noch nicht bekannt

: Hugendubel, Petersstraße 12-14, Uhrzeit noch nicht bekannt Freitag, 29. November, Dresden : Thalia, Dr.-Külz-Ring 12, 16 Uhr

: Thalia, Dr.-Külz-Ring 12, 16 Uhr Freitag, 20. Dezember, Leipzig: Thalia, Paunsdorf Center, 18 Uhr

Gräsers Buch kostet 29,95 Euro. "Wir haben schon weit über Tausend Vorbestellungen erhalten", sagte Verleger Kretschmar. Die Texte seien schon alle korrigiert, es müssten nur noch Fotos bearbeitet werden. "In der ersten Augustwoche geht das Buch in den Druck."

Jörg Gräser: Darum geht es in seinem Buch

In dem Buch geht es um 42 Tierarten. Viele davon hat Gräser auf seinen privaten Reisen – etwa nach Uganda, Tansania, Kenia, Namibia, Madagaskar oder ins Pantanal – beobachtet und fotografiert. Dazu zählen zum Beispiel Löwen, Jaguare, Elefanten, Giraffen, Krokodile oder Affen.

Jörg Gräser mit einem Fleckenmusang auf der Schulter. Foto: Stadt-Bild-Verlag

Aber auch Tiere, die Gräser zu Hause im sächsischen Taucha gehalten oder aufgezogen hat, sind in dem Buch abgebildet: Erdmännchen, Gänse, Stare, Waldkäuze, Feldhasen. "Für mein Buch habe ich Tiere ausgewählt, die mir besonders am Herzen liegen und die mein Leben bereichert haben", sagte der Tierpfleger auf Anfrage.

Alle Fotos, die in dem Buch zu sehen sind, hat Gräser selbst aufgenommen. "Die Bilder auszuwählen, war eine Riesenarbeit. Ich habe tausende Fotos am Laptop durchgeguckt und die besten ausgesucht", sagte Gräser.

Lesen Sie auch: Streicheltiere statt Löwen - Wie Tierpfleger Jörg Gräser die Versetzung im Leipziger Zoo verarbeitet hat

Wie der Tierpfleger im Juli im Podcast "BÖttchers Begegnungen" verriet, ist er sehr glücklich darüber, das Buch geschrieben zu haben.

So wurde Tierpfleger Jörg Gräser bekannt

Jörg Gräser arbeitet seit mehr als 30 Jahren im Leipziger Zoo. Er wurde durch die MDR-Sendung "Elefant, Tiger und Co." bekannt. Im Frühjahr 2023 wurde Gräser nach internen Unstimmigkeiten vom Raubtier- ins Streichelgehege versetzt. Kurz danach stieg Gräser auf eigenen Wunsch bei "Elefant, Tiger und Co." aus und startete eine Social-Media-Karriere.

Auf seinem Youtube-Kanal "Jörg Gräser bastelt wieder“ veröffentlicht er regelmäßig Videos, in denen er Tiere aus Obst und Gemüse bastelt – zum Beispiel einen Schwertwal, einen Schwan, einen Pfau oder einen Pinguin.

In den sozialen Medien ist der Tierpfleger sehr erfolgreich. Gräsers Youtube-Kanal haben 7.160 Menschen abonniert. Auf Instagram auf folgen ihm 17.400 Menschen, auf Facebook mehr als 11.700.

Weder der Zoo Leipzig noch die Sendung "Elefant, Tiger und Co." spielen in Gräsers Buch eine Rolle.