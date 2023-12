Karies: Arme Kinder in Sachsen-Anhalt haben besonders oft schlechte Zähne

Zu viele Kinder in Sachsen-Anhalt haben schlechte Zähne. Armut erhöht dieses Risiko dafür.

Magdeburg. - Kinder in Sachsen-Anhalt haben große Probleme mit der Mundgesundheit. Das geht aus Daten des Landesamtes für Verbraucherschutz hervor, die das Landesnetzwerk gegen Kinderarmut gestern auf einer Pressekonferenz in Magdeburg vorgestellt hat. Demnach mussten 49 Prozent der Sechsjährigen im Land bereits einmal wegen Karies an mindestens einem Zahn behandelt werden.