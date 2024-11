Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln soll neue Attraktionen bekommen: Unter anderem plant der Erdbeerhof eine Achterbahn für Familien. Was an dieser so besonders ist.

In Karls Erlebnis-Dorf in Brandenburg gibt es bereits eine große Achterbahn. Auch für den Erdbeerhof in Döbeln plant das Unternehmen eine.

Döbeln. - Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln bekommt neue Attraktionen: In den nächsten Wochen öffnen die Angsthasenscheune und die Pfannkuchenschmiede, wie Unternehmenschef Robert Dahl jetzt der "Leipziger Volkszeitung" verriet.

Beide Neuerungen können Gäste des Erdbeerhofes in Sachsen demnach am 22. November zum ersten Mal besuchen. An diesem Tag öffnet zudem eine Eisbahn: Auf 1.000 Quadratmetern können Besucher im Zelt und bei schönem Wetter auch draußen Schlittschuh laufen, berichtet die LVZ. 100 Tage lange soll diese Attraktion geöffnet sein.

Neu im Erdbeerhof: Karls-Hotel in Döbeln soll 2025 öffnen

Doch damit sind die Pläne für neue Highlights in dem sächsischen Erlebnis-Dorf noch nicht abgeschlossen: Die Eröffnung des neuen Karls-Bande-Hotels ist laut dem Medienbericht für den 1. Juni 2025 geplant. Rund 60 Familiensuiten werden dort entstehen.

Zeitgleich zum Hotel wird auch die Bahn „LPG Rote Rübe“ am Kindertag eröffnet. Dabei steht LPG für „Letztens pünktlich gewesen“. Die Bahn soll vor dem Hotel halten und die Gäste alle 15 Minuten ins Zentrum des Erlebnis-Dorfes bringen.

Aktuell sind acht Hektar von insgesamt 17 auf dem Karls-Gelände bebaut. „Wir haben großes Entwicklungspotenzial“, sagte Robert Dahl der LVZ. Für 2026 plant sein Unternehmen demnach in Döbeln noch eine größere Achterbahn, die aber dennoch für Familien geeignet ist.

Laut Dahls Angaben arbeitet man dafür mit einer Firma aus Baden-Württemberg zusammen, die ein Patent für spezielle Sitze hat. "Sie sind so gebaut, dass auch Kinder ab einer Größe von 90 Zentimeter mitfahren können“, erklärte Dahl.

In Brandenburg gibt es eine solche Achterbahn bereits: Auf einer Strecke von rund 530 Metern können Familien dort seit sechs Jahren Nervenkitzel erleben. Die Geschwindigkeit beträgt bis zu 60 Kilometer pro Stunde.

Kommt Erdbeerhof in den Harz? Karls sucht nach Standort

Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln wurde im März 2024 eröffnet, es war der erste Erdbeer-Freizeitpark der Kette in Sachsen – und nicht der letzte, den Karls in Deutschland plant: In den nächsten Jahren sollen drei neue Erdbeerhöfe eröffnet werden. Zudem sucht Karls auch nach einem Standort im Harz.

Derzeit gibt es in Deutschland sechs Karls-Freizeitparks mit Fahrgeschäften, Spielplätzen, Imbissen und großem Manufakturshop: Neben dem in Döbeln sind das drei in Mecklenburg-Vorpommern (Rövershagen bei Rostock, Zirkow auf Rügen, Koserow auf Usedom), einer in Schleswig-Holstein nahe Lübeck (Warnsdorf) und einer in Brandenburg nahe Berlin (Elstal).