Berlin-Elstal. - Das Karls Erdbeerdorf in Berlin-Elstal bekommt Gesellschaft. Am 4. Juli 2026 soll Deutschlands erster "Bibi und Tina"-Freizeitpark direkt neben dem Erlebnis-Hof eröffnen. „Ich bin seit 32 Jahren selbstständig, aber so ein Projekt wie hier in Elstal hatte ich noch nie“, sagte Karls-Gründer Robert Dahl in einem Interview mit der Maz.

Die von einigen lang ersehnte Eröffnung bringt dabei sogar als Hauptattraktion eine Weltneuheit mit sich: den Family-Launch-Duelling-Coaster im Möbius-Design.

Karls Erlebnis-Dorf Elstal: Weltweit einmalige Familien-Achterbahn entsteht in "Bibi und Tina"-Freizeitpark

Die Achterbahn verspricht ein neues Achterbahnerlebnis für die ganze Familie. Schon die Kleinsten kommen auf ihre Kosten, denn die extra entwickelten Sitze ermöglichen Kindern ab 90 Zentimeter eine rasante Fahrt.

Die Achterbahn-Weltneuheit kostet Robert Dahl, Gründer von Karls Erlebnis-Dorf, und sein Team rund zehn Millionen Euro.

Achterbahn mit zwei Zügen in Karls Erlebnis-Dorf Elstal geplant

Das Einzigartige an der Achterbahn: Zwei Züge fahren gleichzeitig los und begegnen sich den Angaben nach während der Fahrt mehrmals.

Sie kommen demnach zum Schluss wieder gegenüberliegend am Bahnhof an. Dabei werden bekannte Lieder von Bibi und Tina gespielt.

Geplant sind auch ein Wasserpark und ein Resort mit Themenhotels und Ferienhäusern in der Natur. Das gesamte Areal soll 60.000 Quadratmeter groß werden und einen Bereich rund um das Thema Pferd und Reiten enthalten.

Planschtheater und neues Hotel für Bibi und Tina Freizeitpark

Neben der Familienachterbahn soll im neuen Bibi und Tina Freizeitpark laut Angaben der Bild auch ein Planschtheater mit einer Indoor- und Outdoor-Badelandschaft entstehen. Auf der Bühne sollen beispielsweise kleine Musicals aufgeführt werden.

Nachdem in Döbeln das Hotel "Die Karls Bande" entstehen soll, soll auch auf dem Gelänge vom Bibi und Tina Park ein 1000-Sterne-Resort mit Themenhotels und Ferienhäusern gebaut werden. Jeweils 45 Familiensuiten werden in den beiden nebeneinanderliegenden Parks gebaut.

Karls Erdbeerhof-Gründer freut sich auf neuen "Bibi & Tina"-Freizeitpark in Berlin-Elstal

Robert Dahl erklärt in einer Pressemitteilung: "Mit dem 'Bibi & Tina'-Freizeitpark erfüllen wir einen lang gehegten Traum vieler Fans und schaffen eine einmalige Erlebniswelt für die ganze Familie.“

Weiter heißt es: "Die Karls-Bande rund um den Erdbär Karlchen und Bibi und Tina passen einfach von den Werten her perfekt zusammen."