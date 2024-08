Magdeburg - Das weiße Katzenkind mit den schwarzen Malen im Gesicht tatzt nach der Nase von Steffi Malinke. „,Leni’ geht es schon wieder besser“, sagt die ehrenamtliche Helferin im Tierheim Gardelegen. Und Lena Peters, ausgebildete Heim- und Pensionstierpflegerin, kennt die Geschichte des Maikätzchens: „Es lief vor ein paar Tagen laut maunzend einem Fahrradfahrer in Arendsee auf dem Radweg hinterher. So, als würde es um Hilfe rufen.“ Das Findelkind landete im Tierheim Gardelegen und dort wurde festgestellt, dass der Schwanz des Tiers von Maden befallen und zum Teil schon abgestorben war.

„Dreimal am Tag wird ,Leni’ mit Kernseife gebadet“, so Peters. „Und wir warten auf Tierarzttermin. Der Schwanz muss amputiert werden.“

Das Katzenkind ist eines der vielen „Kitten“, wie Katzenbabys auch genannt werden, die im Heim am Ortsrand von Gardelegen untergebracht sind. „Seit mehr als drei Wochen haben wir ein Aufnahmestopp“, so Peters. „Wie lange der bestehen wird, ist unklar.“

Seit Anfang Mai eskaliert Situation

Anfang Mai sei die Situation immer schwierig. Doch so prekär, wie in diesem Jahr sei die Situation lange nicht gewesen, sind sich Tierschützer und Betreiber von Tierheimen einig. Sie meinen damit die Tatsache, dass in Sachsen-Anhalt die zeitweiligen Tierunterkünfte mit Blick auf Katzen proppenvoll sind.

Im „Katzenhaus“ in den Halberstädter Spiegelbergen haben die Mitarbeiter auch die Reißleine gezogen: Aufnahmestopp für Stubentiger. Burghard Mikeska begründet die Maßnahme damit, dass seit Mai viele Welpen ins Tierheim gebracht wurden. „Gegenwärtig werden 30 junge Katzen bei uns betreut“, sagt der Chef des Halberstädter Tierschutzvereins. „Sie werden schnell größer und brauchen dann mehr Platz.“ Die meisten von ihnen müssten viele Monate in der Auffangstelle bleiben. Denn: „Wir vermitteln nur Katzen weiter, die gechipt, geimpft und kastriert sind.“

Und genau da liegt die Katze im Pfeffer: Kastrieren könne man die Kätzchen erst, wenn sie zwischen sechs und acht Monate alt sind, so die tierärztliche Vorgabe. „Und ohne den Eingriff geht es nicht“, so Mikeska, „andernfalls würde bald die nächste Welle unerwünschter Katzenbabys die Tierheime überschwemmen.“

Rudolf Giersch, der Landesvorsitzende des Tierschutzbundes Sachsen-Anhalt, kennt die Situation der Heime. Die Überbelegung mit Katzen sei ein deutschlandweites Problem.

Auslöser für die Katzen-Welle sei, dass freilebende Katzen und Kater nicht immer sterilisiert oder kastriert werden. „Sie vermehren sich so schnell, dass es für Heime und Privatpersonen immer schwerer wird, sich um die Tiere zu kümmern“, sagt Giersch.

Zusammenarbeit über Bundesländergrenzen hinweg

Der Cheftierschützer weiß, dass es immer wieder „Notunterbringungen“ gibt. Die Zusammenarbeit erstrecke sich über Bundesländergrenzen hinweg. „Es wird immer wieder geschaut, ob Tiere dort untergebracht werden können. Und besonders schwierige Tiere werden an Fachleute vermittelt.“

Die Tierheime hätten zudem noch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. „Während der Pandemie waren die Heime leer, weil sich die Menschen Tiere zugelegt haben. Doch danach haben viele gemerkt, dass sie es neben der Arbeit nicht hinbekommen, sich um Tiere zu kümmern.“

Und er legt den Finger auf die Wunde: „Für viele sind auch die gestiegenen Kosten für Futter und Tierarzt nicht zu stemmen.“ Die Kosten zu tragen seien schon für die Heime schwer, „und erst recht für Privatpersonen“.

Steffi Malinke, ehrenamtliche Mitarbeiterin imTierheim Gardelegen, mit dem Findelkind „Leni“. Kaufholz

Auch das Burger Tierheim ist mit rund 90 Katzen gut gefüllt. Einen Aufnahmestopp für Stubentiger gebe es allerdings nicht, sagt Michaela Rentz. „Für Notfälle, zum Beispiel für Unfall-Tiere, haben wir immer noch Platz. Aber wenn jemand seine Katze abgeben will, müssen wir ihn vertrösten, bis wieder ein Platz frei wird. Da gibt es Wartezeiten.“

Nach der Flaute während der Sommerferien gehe die Nachfrage nach Katzen wieder nach oben. „Bevorzugte Farbwünsche gibt es nicht. Aber Katzenbabys geben wir am liebsten paarweise ab oder an Tierfreunde, die bereits eine Katze zu Hause haben.“

Das Tierheim in Wolmirstedt sei mit 50 Katzen an die Leistungsgrenze gestoßen, so Otfried Müller Vorstand des Tierschutzvereins der Stadt und Chef des Tierheims. Allerdings liege das nicht nur an der Anzahl der Katzen, sondern auch an der zu geringen Mitarbeiterzahl.

Müller ist zudem mehr als unzufrieden mit der Arbeit einiger Ordnungsämter im Wolmirstedter Umfeld. „Werden Katzen gefunden, muss das jeweilige Ordnungsamt die Tiere Heime überstellen. Das klappt in Barleben und Wolmirstedt sehr gut.“

Aber es gebe auch andere Fälle. „Da hat zum Beispiel eine Frau im Bördekreis in einem öffentlich zugänglichen Keller eine Katze mit drei Welpen gefunden. Sie wollte sie beim zuständigen Ordnungsamt abgeben, weil sie die Katzenbabys nicht selbst übernehmen konnte. Doch da hat man ihr gesagt, sie soll die Tiere vor der Haustür ablegen, die Natur würde den Fall schon regeln.“

Letzte Box belegt

Birgit Sorge vom Tierheim Derenburg/Blankenburg (Harz) sagt, dass von Privatpersonen gegenwärtig keine Katzen aufgenommen werden. „Mit rund 30 Tieren sind wir voll ausgelastet.“ Ausnahmen gebe es bei geimpften und gechippten Tieren. „Die müssen nicht in Quarantäne und blockieren somit nicht unsere wenigen separaten Quarantäneplätze.“

Im Tierheim Stendal wurde Ende vergangenen Woche die letzte Box belegt. Aufgrund der Fundtierverträge mit den Gemeinden müsse das Heim Plätze freihalten. So könnte zum Beispiel ein Muttertier mit bis zu fünf Babys untergebracht werden.

„Wir haben keinen Aufnahmestopp für Katzen“, heißt es vom Magdeburg Tierheim. Aber trotzdem sei die städtische Einrichtung gut gefüllt. „Im Durchschnitt versorgen wir in den Sommermonaten zwischen 50 und 60 Katzen, wobei sich die Zahl fast täglich ändert. In den Wintermonaten sind es weniger.“ Im Tierheim würden nach vorheriger Prüfung ausschließlich Fundkatzen aus dem Stadtgebiet aufgenommen.

In einer Pappkiste krabbeln Katzenkinder in Schwarz-Weiß zwischen- und übereinander. Die Geschwister sind erst wenige Tage alt.

„Wir betreuen zurzeit 25 Katzen“, sagt Lena Peters, „davon vier Flaschenkinder, die besondere Aufmerksamkeit brauchen.“ Das Team in Gardelegen wünscht sich, dass möglichst viele Katzen nur für kurze Zeit im Tierheim bleiben. „Besonders gefragt, sind bunte Tiere, auch schwarze, weniger die in einfachem Hauskatzenmuster.“

Die Tierunterkunft der Hansestadt hält Pflegeplätze für Notfälle vor und hat auch Kontakt mit anderen Heimen, um notfalls dort um Hilfe zu bitten. „Wer uns gegenwärtig Katzen bringt, den bitten wir, das Tier so lange zu behalten, bis wir wieder Aufnahmekapazitäten haben.“