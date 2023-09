Die Kooperative Gesamtschule „Ulrich von Hutten“ in Halle will den Vandalismus in den Toiletten in den Griff bekommen. Darum gibt es für die Schüler nun kein Klopapier mehr.

In der Huttenschule in Halle gibt es kein Klopapier mehr in den Kabinen.

Halle (Saale)/DUR- An der Gesamtschule „Ulrich von Hutten“ in Halle gibt es seit Dienstag kein Klopapier mehr in den Toiletten. Schulleiter Stephan Wussow hat die Eltern in einem Brief am vergangenen Freitag über diesen Schritt informiert.

Die Schüler werden dazu angehalten, ihr eigenes Toilettenpapier mitzubringen oder sich eine Rolle im Sekretariat abzuholen.

Schul-Toiletten immer wieder verwüstet: Schule in Halle nimmt Klopapier weg

Hintergrund ist die andauernde Verwüstung. „In den letzten Monaten wurden unsere Toiletten immer wieder Ziel unverantwortlichen Vandalismus“, schreibt Schulleiter Wussow in dem Brief, der der Redaktion vorliegt.

Fast täglich werde das Klopapier dazu benutzt, um die Klobecken zu verstopfen und die Toiletten zu überschwemmen. Außerdem würden die Klopapierrollen nass aus dem Fenster geworfen. Die Verursacher konnte die Schule bisher noch nicht finden.

Kein Klopapier mehr auf dem WC: Weniger Vandalimus auf Scholklos?

„Durch die Rationierung des Toilettenpapiers erhoffen wir uns, den Missbrauch von Ressourcen zu minimieren und die Toiletten für alle Schülerinnen und Schüler offenzuhalten“, heißt es in dem Schreiben weiter. Der Schulleitung sei bewusst, dass das keine ideale Lösung ist. Sie sei für konstruktive Vorschläge offen.

Als die Toiletten bereits im vergangenen Schuljahr verschmutzt wurden, hatte die Schule alle Toiletten in den Unterrichtszeiten zugesperrt und nur zu den großen Pausen geöffnet. Schüler, die in der Zwischenzeit eine Toilette benutzen wollten, mussten sich den Schlüssel im Sekretariat abholen.

Abgeschlossene Toiletten beendeten Vandalismus an Huttenschule - aber Aufwand war zu hoch

Laut Wussow war das zwar ein organisatorischer Aufwand, der Vandalismus hörte jedoch abrupt auf. Die Schule hatte auf einen langfristigen Effekt gehofft, dieser sei jedoch nicht eingetroffen.

Die Stadtverwaltung bestätigt, dass es auch in anderen Schulen immer wieder zu Schmierereien, beschädigten Türen und Verunreinigungen auf Schulhöfen und in Toiletten kommt. Beziffern könne sie die Vorfälle jedoch nicht. Oftmals könnten die Hausmeister die Schäden beheben. Für erzieherische Maßnahmen sei die Schulleitung zuständig.