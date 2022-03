Keine Grippe-Welle in Sachsen-Anhalt - 184 Fälle in dieser Saison

In Sachsen-Anhalt ist in der Winter-Saison 2021/22 eine Grippe-Welle, wie schon im Vorjahr, ausgefallen.

Halle (Saale)/dpa - In Sachsen-Anhalt ist die früher oft auftretende Grippe-Welle erneut ausgeblieben. In der bisherigen Grippe-Saison 2021/22 wurden 184 Influenza-Fälle erfasst, teilte das Landesamt für Verbraucherschutz in Halle auf Nachfrage mit. Es handelt sich dabei um den Zeitraum von Mitte September 2021 bis Ende Februar 2022. Im gleichen Zeitraum der vorigen Grippe-Saison habe die Zahl der Influenza-Fälle mit 34 noch deutlich niedriger gelegen. "Eine Influenza-Welle ist bisher jedoch nicht zu beobachten", schätzte das Landesamt ein. Aktuell werde auch nicht mit einem deutlichen Anstieg der Fälle gerechnet.

Durch die Lockdown-Maßnahmen war die Grippewelle 2019/20 kürzer gewesen, 2020/21 war sie ganz ausgefallen. Experten hatten das auf die Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 wie Masken, Abstand, Kontaktbeschränkungen und das Zuhausebleiben bei Erkältungssymptomen zurückgeführt.